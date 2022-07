Sparatoria durante i festeggiamenti per la vittoria agli Europei, arriva la condanna

È stato condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione il giovane Vittorio Casanova, accusato insieme al padre Ciro (già condannato a 8 anni), di aver sparato all'indirizzo di tre persone la sera dei festeggiamenti per gli Europei di calcio dello scorso anno.

L'episodio si verificò in pieno centro città ad Avellino. Le tre vittime finirono in ospedale a causa delle ferite riportate. Oggi la sentenza del Tribunale per i Minori di Napoli nei confronti di Vittorio Casanova, nel frattempo divenuto maggiorenne, per l'ipotesi di reato di concorso in tentato omicidio plurimo. Il fatto avvenne mentre in strada c'erano centinaia di persone a festeggiare la vittoria degli azzurri. Padre e figli vennero arrestati dai carabinieri.