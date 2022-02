Spari in centro, è faida tra clan: due feriti, identificato il killer

Sparatoria in pieno centro questa mattina alle 10 a San Martino Valle Caudina, in via San Martino Vescovo. Due uomini feriti in strada da colpi d’arma da fuoco: uno è grave, colpito al basso ventre. Quasi certa la matrice camorristica dell'agguato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Avellino. Le telecamere di sorveglianza della zona avrebbero consentito l'identificazione del killer.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Napoli, gambizzato in piazza Carlo III nipote di un boss ucciso nel... LA CRIMINALITÀ Agguato a Napoli oggi: gambizzato pregiudicato di 39 anni nei... LA SVOLTA Diabolik, arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli, capo...

Nel mirino Fiore Clemente, 60 anni, considerato negli anni scorsi uomo di punta del Clan Pagnozzi, il sodalizio camorristico che da decenni domina in Valle Caudina, al confine tra le province di Avellino e Benevento.

Nell'agguato è rimasto anche ferito Antonio Pacca, 20 anni, nipote di Clemente, che lavora nel supermercato di via San Martino Vescovo, dove Clemente si era recato per acquistare dei generi alimentari. Il ragazzo stava aiutando lo zio a portare le buste della spesa nell'auto parcheggiata nei pressi quando un uomo arrivato a San Martino a bordo di un'auto condotta da un complice, armato di pistola ha fatto fuoco contro Clemente, rimasto ferito all'addome e all'inguine. L'uomo è stato operato in ospedale a Benevento e non corre pericolo di vita.