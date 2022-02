Spari in centro, due feriti a colpi di arma da fuoco: faida tra clan

Gambizzazione in pieno centro questa mattina a San Martino Valle Caudina. Due persone attinte in strada da colpi d’arma da fuoco. È accaduto poco fa in via San Martino Vescovo. Una delle persone rimaste ferite versa in gravi condizioni. Non si escludono collegamenti con la malavita organizzata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Avellino. Indagini in corso per cercare di risalire agli autori del raid. Paura tra i residenti di San Martino Valle Caudina.