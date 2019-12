Un grave incidente si è verificato in serata nel centro di Avellino, in via Volpe. Due vetture si sono scontrate all'altezza dell'ingresso dell'asilo. Una delle due auto si è ribaltata. Alla guida una ragazza che è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Moscati del capoluogo irpino. La strada a ridosso del terminal dei bus è rimasta bloccata. Oltre alle ambulanze del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Avellino. I caschi bianchi hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro. Sul luogo dell'incidente si è creato un capannello di persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA