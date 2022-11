Spending review al Comune di Avellino: chiusi tutti gli uffici al piano terra

La chiusura completa degli uffici al piano terra e di circa la metà dei locali al quarto piano ed al terzo. Prende forma il progetto di razionalizzazione degli spazi di Palazzo di Città, per contrastare gli esorbitanti rincari energetici.

Dopo le consultazioni interne effettuate dall'amministrazione con i dirigenti dei diversi settori, emergono i dettagli del progetto annunciato nelle scorse settimane per accorpare impiegati e uffici e risparmiare sulla luce e sui riscaldamenti. Al piano terra, resterebbe dunque solo l'Ufficio Passi, fondamentale per disciplinare accessi ed uscite dalla casa comunale. Mentre verrebbero quindi accorpati negli altri piani gli uffici alle spalle dell'aula consiliare. Del resto, quella parte di Palazzo di Città si era già svuotata negli anni scorsi, quando si era deciso di chiudere di fatto l'Ufficio Tributi, sempre più spolpato dalla carenza di personale, in ragione dell'esternalizzazione alla società privata «Assoservizi». Non cambierebbe molto, invece, al primo piano, che ospita l'ufficio del Sindaco e, per l'Utenza, il Protocollo comunale. E nemmeno al secondo, dove sono attivi, tra gli altri, il settore Finanze e gli uffici della Cultura. La cura dimagrante interna, o l'accorpamento, riguarderebbe, quindi, i piani che oggi ospitano, in particolare, il settore Ambiente e Lavori pubblici cioè l terzo e l'Urbanistica e la pianificazione europea, che hanno sede al quarto. Il condizionale, però, resta ancora d'obbligo perché il Comune ha programmato solo quest'anno 40 assunzioni, e in presenza di una tale mole di reclutamenti, sarebbe necessario riaprire il giorno dopo gli uffici chiusi quello prima. C'è poi la grande incognita della Polizia municipale.

Per attuare il suo piano di razionalizzazione delle spese, il sindaco, Gianluca Festa, aveva annunciato il trasferimento dei vigili proprio a Palazzo di Città. Condizione necessaria per l'improcrastinabile realizzazione dei lavori di adeguamento di Palazzo De Peruta, dove ha sede il giudice di Pace. Questo servizio pubblico giudiziario avrebbe dovuto spostarsi proprio nella sede dei caschi bianchi, ovvero il convento di San Generoso. Dall'ultimo faccia a faccia con il comandante, Michele Arvonio, stanti le resistenze della municipale, era emersa la volontà comune di provare ad interloquire col Prefetto, per chiedere che la Provincia mettesse a disposizione dei magistrati Caserma Litto, e lasciando così i vigili al loro posto. Ma anche su Caserma Litto è ripiombato un silenzio assordante, al netto della disponibilità di massima del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. E allora al sindaco non restano molte strade per realizzare il restyling di Palazzo De Peruta, finanziato con i fondi Pics, per 1 milione di euro, e che deve partire ad inizio 2023 per chiudersi entro la fine. Ragioni di ferro, dunque, ma è soprattutto quella della tenuta finanziaria a spaventare. Aspettando risorse fresche per contrastare il caro energia, che a Piazza del Popolo potrebbe avere ricadute multimilionarie, (si teme il doppio dei 3 milioni previsti in bilancio) il piano di risanamento finanziario procede a rilento. In particolare, la sottoscrizione del Patto con il Governo per gli enti con un indebitamente superiore ai 500 euro pro capite, che il Comune immaginava di sottoscrivere con Roma entro la giornata di ieri, esiste ancora solo sulla carta. Piazza del Popolo ha approvato da mesi l'innalzamento dell'addizionale Irpef oltre il massimo consentito nella misura dello 0,2 per cento, e il provvedimento è operativo. Ed inoltrato alla presidenza del Consiglio la sua proposta. Ma per ora è tutto congelato. L'unica certezza è che Avellino resta in procedura di pre-dissesto, che non è stata ancora definitivamente approvata dalla Corte dei Conti, con l'erogazione degli altri 8 milioni di euro dei 16 totali richiesti nel lontano 2019, quando la giunta aderì alla procedura. E i rincari energetici, se non arriveranno fondi abbondanti dal Governo, rischiano di erodere tutto il risanamento spinto dai maggiori introiti dei tributi e dell'evasione fiscale. Se non proprio di aumentare il monte di un disavanzo che, all'ultimo Bilancio Consuntivo, quello del 2021, era rimasto inchiodato alla soglia dei 34 milioni di euro.