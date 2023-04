«Le spiagge devono essere accessibili ai disabili», l'appello del Mid

Il Movimento italiano disabili (Mid) lancia la campagna In difesa dei diritti delle persone con disabilità, in vista dell’avvicinarsi della stagione balneare per un mare accessibile a tutti.

«Durante l’allestimento delle strutture balneari in vista dell’avvicinarsi della stagione balneare estiva, è importante che i proprietari di tali esercizi prevedano l’abbattimento totale delle barriere architettoniche al fine di garantire la piena accessibilità nelle proprie strutture alle persone con disabilità, allo stesso tempo a madri con passeggini e anziani non autosufficienti», si legge nella nota diffusa dal Mid.

«Proprio a tutela di questi diritti ricordiamo che in Campania è in vigore un Decreto Legge Regionale 15 luglio 2020 n. 26, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 144 del 15 Luglio 2020, avente ad oggetto Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione, che obbliga proprio tali esercizi ad abbattere le barriere architettoniche con i relativi parametri di adeguamento da seguire, per rendere le coste della Campania accessibili a tutti».

«Pertanto il Mid, coordinamento Campania, proprio in tema di recente ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Agenzia di Avellino Able To Travel Enjoy, per l’organizzazione di tour organizer e pacchetti viaggi con previsione di sconto in base all’offerta prenotata, riservata agli iscritti, tesserati e associazioni in rete di collaborazione a cui viene esteso lo sconto col Mid Campania».