Spopolamento, un trend da invertire i candidati sperano nelle infrastrutture

Ogni anno circa 1000 persone lasciano l'Irpinia. Nei primi 6 mesi del 2022, già in 543 hanno preso la residenza altrove. L'ultima rilevazione Demo Istat registra 397mila 821 abitanti nei 118 comuni della provincia di Avellino. «Un dato allarmante», concordano i candidati alla Camera (collegio uninominale Avellino-Benevento) che mettono lo spopolamento tra le priorità delle rispettive agende.

Stefano Farina, in corsa con il Terzo Polo, è un esperto della materia. Ricorda: «Da sindaco di Teora, ho promosso un bando per il ripopolamento ottenendo un ottimo risultato. Abbiamo offerto un contributo di 150 euro al mese per pagare l'affitto o un contributo una tantum di 5mila euro per accendere un mutuo. In cambio, il vincolo di residenza o domicilio a Teora e l'iscrizione di almeno un minore alle scuole dell'obbligo». Da quel momento, prosegue Farina, «la maggior parte delle sono state o fittate o vendute e un paio di scuole che stavano per chiudere hanno continuato l'attività». Un'iniziativa che ha avuto risalto a livello internazionale: «La Cnn ha fatto un servizio e da quel momento sono arrivate richieste tutto il mondo richieste. Ricordo che in un solo giorno arrivarono circa 15mila email. Dunque, iniziative del genere sono volano di sviluppo economico e sociale. Altrimenti, il rischio concreto è che tra 10 al massimo 15 anni interi paesi siano destinati a scomparire». Farina pensa anche al ritorno di chi ha lasciato l'Irpinia: «Molti vorrebbero tornare, ma spesso mancano le condizioni. È inaccettabile, solo per fare un esempio, che in alcuni comuni dell'Alta Irpinia non ci sia nemmeno il medico di base. Quindi, è responsabilità degli amministratori potenziare i servizi e mettere soldi in bilancio dedicati alla questione».

Per Guerino Gazzella (Noi di Centro) «quello dello spopolamento delle aree interne rappresenta da troppi anni un allarme sociale. L'attaccamento alle radici e il tanto coraggio di chi sceglie di restare non possono essere la soluzione definitiva a questo problema». Serve un piano di rilancio delle aree interne: «Qualcosa che parta dalla creazione di infrastrutture materiali e immateriali per mettere in rete le zone più isolate e renderle attrattive. Penso in primis alla Stazione Hirpinia e alla rete stradale che dovrà essere a questa collegata». Necessario, inoltre, un aggiornamento dell'offerta dei servizi essenziali: «Potenziamento della sanità territoriale e adeguamento delle scuole per la formazione specifica degli studenti: solo così possiamo garantire uno sviluppo delle aree interne».

Il candidato del centrosinistra Maurizio Petracca è convinto che «il contrasto dell'emorragia demografica dei nostri territori sia una priorità per chiunque si occupi di politica nelle aree interne». Si tratta di un fenomeno che caratterizza tutti i territori fragili: «Si deve e si può intervenire in maniera trasversale. Alla base c'è la prospettiva occupazionale che è il vero tallone d'Achille dei nostri territori». E poi i servizi e le infrastrutture: «Questi fattori insieme determinano l'unità di misura del benessere di un'area. Ed è su questi tre ambiti che è necessario intervenire. Con strumenti innovativi e anche proseguendo nella logica portata avanti dalla strategia nazionale per le aree interne».

Lo sviluppo, dunque, è un'opportunità di crescita: «Per farlo è necessario il potenziamento dell'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali, tra cui istruzione, salute e mobilità, che ne rappresenta dunque una precondizione assoluta e necessaria. Ed è su questi fronti che bisogna intervenire». Gianfranco Rotondi (centrodestra) propone «una dislocazione a Sud dei grandi apparati burocratici dello Stato». Quindi spiega: «Paradossalmente sono d'accordo con Matteo Salvini quando chiede il Ministero della Innovazione a Milano, su questo schema penso a un ritorno a casa di tanti che hanno scelto l'amministrazione pubblica. Nel Sud vi sono aziende connesse col mondo, ma con radici solide nella dimensione locale. Lo stesso potrà avvenire per la pubblica amministrazione, che arruola da sempre intelligenze meridionali, che possono meglio svolgere le proprie funzioni rimanendo nel Sud, anche utilizzando le potenzialità del lavoro da remoto».