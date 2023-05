Giordano: lo sportello per l'edilizia diventa telematico

L'annuncio arriva dirrettamente dal primo cittadino di Monteforte, Costantino Giordano.

Dal prossimo 8 maggio, in applicazione del Dpr 380/2001, sarà attivo il portale per la presentazione telematica delle istanze di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Monteforte Irpino.



Con l’attivazione del portale non saranno più ammesse altre modalità di trasmissione agli uffici di Palazzo Loffredo delle seguenti pratiche urbanistico - edilizie:

Comunicazioni Inizio Lavori, Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate, Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate - Superbonus, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Alternativa al Permesso di Costruire, Comunicazioni di Fine Lavori, Segnalazioni Certificate di Agibilità, Permessi di Costruire, Certificati di Destinazione Urbanistica, Deposito di Tipo di Frazionamenti Catastali, Richieste di Accesso agli Atti (relative pratiche edilizie), Richieste di Occupazione Suolo Pubblico (relative a pratiche edilizie).

L’accesso al portale è possibile mediante Spid previa preregistrazione degli interessati all’accesso.

Per garantire un graduale passaggio allo Sportello Unico per l'Edilizia on line fino al 08.05.2023, in via transitoria, i diritti di segreteria relativi a pratiche archiviate per effetto di una presentazione non telematica potranno essere utilizzati per la successiva trasmissione all’Ente tramite la piattaforma della medesima pratica.