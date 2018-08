Sabato 18 Agosto 2018, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 16:22

Sprint dell'Avellino in pochi minuti. Dopo l'incarico al ds Musa, la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2018/19 viene affidata all’allenatore Archimede Graziani, che vanta all’attivo oltre 800 panchine ed un campionato di Serie D vinto con il Mantova nella stagione 2010/11.Archimede Graziani. Nato il 22 marzo 1965 a Carrara (MS), è un ex difensore centrale della Carrarese, A 26 anni ha poi intrapresa la carriera di allenatore. Ad affiancare il tecnico biancoverde ci saranno inoltre Maurizio Macchioni nel ruolo di Viceallenatore, Fabio Patuzzi in qualità di Preparatore dei portieri e Pietro La Porta come Preparatore Atletico.