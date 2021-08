Sta per lanciarsi dalla finestra, salvata in extremis dai carabinieri

Salvata in extremis dai carabinieri una donna di Serino che stava per lanciarsi dalla finestra della sua abitazione. La signora ha chiamato il 112 riferendo di essere in procinto di togliersi la vita: grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, è stata tratta in salvo. La donna, in forte stato di agitazione, ha composto il numero di emergenza trovando dall’altra parte del filo un operatore che l’ha ascoltata riuscendo a prendere tempo e a farsi dire l’esatto indirizzo dove abita.

La Centrale Operativa ha quindi avvisato il Comandante della locale Stazione Carabinieri, che è subito intervenuto insieme a una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile e a una squadra dei Vigili del Fuoco. Forzata la porta d’ingresso, la donna, sola in casa, è stata trovata vicino alla finestra, decisa a togliersi la vita: il Comandante della Stazione ha ascoltato il suo sfogo, convincendola parola dopo parola che c’è sempre modo di trovare un’altra opportunità. Una volta portata in salvo, è stata affidata alle cure degli operatori del 118 che l’hanno accompagnata in ospedale.