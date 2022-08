Stadio, bar off limits i titolari fanno ricorso: «Chiusure illegittime»

Nello stadio «Partenio» ora si gioca la partita dei ricorsi. Come era abbondantemente prevedibile, i titolari dei bar presenti nell'impianto annunciano l'iniziativa legale contro il Comune. Materializzando ancora una volta il braccio di ferro che si è già verificatosi in altre strutture pubbliche sportive della città. L'altro giorno, su input della Prefettura, che aveva ravvisato «grave pericolo per l'ordine pubblico», il settore Patrimonio aveva negato la «Scia» e disposto la chiusura dei punti di somministrazione interni allo stadio «Partenio-Lombardi», e precisamente nelle tribune «Terminio» e «Montevergine», e nella curva Sud. I proprietari, rispettivamente Antonella Altavilla e Vittorio Forte, sono stati ritenuti vicini agli affiliati del «Nuovo clan Partenio», in particolare a Livia Forte e Modestino Forte. Ma i loro legali non hanno perso tempo per opporsi.

Da una parte, con motivazioni diverse, hanno preso nettamente le distanze rispetto agli addebiti dei loro clienti; dall'altra, come la legge gli consente, hanno deciso di impugnare al Tar le ordinanze emesse dalla dirigente al Patrimonio di Piazza del Popolo, Filomena Smiraglia. Attraverso l'avvocato Gerardo Santamaria, il proprietario del bar nella curva Sud, Vittorio Forte, rilascia una dichiarazione di fuoco: «Vengo sempre giudicato per il cognome che porto e non per la persona che sono. - Se alcuni familiari sono sottoposti a procedimento penale, io sono una persona incensurata e lontana dagli ambienti delinquenziali. E sono stanco di pagare per il mio cognome». Il riferimento è ad un processo, in cui ricorda ancora - «venivo accusato di estorsione con metodo mafioso, ma da cui sono uscito assolto con formula piena».

«Gestisco l'esercizio in questione da 18 anni - rivendica - e sempre in piena legalità». Allora ecco l'annuncio della carta bollata. «Il provvedimento è del tutto ingiusto, faremo ricorso al Tar». - dice l'avvocato Santamaria - In rappresentanza di Antonella Altavilla, e i bar delle Tribune, il legale Giuseppe Di Gaeta ha presentato il medesimo ricorso già ieri mattina. «Ribadendo la piena estraneità della titolare Altavilla da ogni topo di rapporto e conoscenza con la famiglia Forte e con il titolare del terzo bar della Curva Sud, è stata presentato dice ricorso avverso l'ordinanza del Comune di Avellino». L'avvocato, che ha inviato missive alla Prefettura e all'ente di Piazza del Popolo, richiede «la sospensione immediata o la riforma e l'annullamento del provvedimento, previo ascolto della titolare, per ogni eventuale chiarimento sull'eventuale relazione con soggetti collegati al concetto di pubblica sicurezza». Secondo Di Gaeta, «probabilmente, non si è focalizzata l'attenzione sulle pratiche relative ad uno dei bar, ed all'eventuale cambiamento di gestione, facendo di tutta l'erba un fascio». Per il Comune, che si è comunque attenuto alla segnalazione della Prefettura e non avrebbe potuto fare altrimenti, si apre un altro, duplice, fronte legale. E prosegue la maledizione degli affidamenti nelle strutture sportive e più in generale in un patrimonio mai valorizzato. Da quanto si apprende, le motivazioni che hanno indotto la Prefettura a ritenere sussistente la vicinanza tra i titolari dei bar e il «Nuovo clan Partenio» sono elencate all'interno di una nuova indagine, che attualmente è coperta dal segreto istruttorio. Resta il nodo amministrativo di uno stadio affidato ad una società, l'Us Avellino, che non ha la convenzione. E proprio dalla convenzione deriverebbero le concessioni ai privati che somministrano cibo e bevande all'interno dell'impianto. Di certo, il caos che si è venuto a generare rischia di lasciare per molto tempo lo stadio privo di punti di ristoro, con la stagione sportiva ormai alle porte. La sostanza è che, dalla vicenda dei bar alla gestione targata «Us Avellino», la polveriera è costantemente sul punto di esplodere. L'amministrazione non riesce a mettere ordine, il dare avere tra il Comune e il sodalizio sportivo sui canoni di locazione e sui lavori non viene definito mai. L'intera partita come denunciato più volte dalle opposizioni - appare caratterizzata da un'assoluta opacità amministrativa. E, in tutta questa confusione, il Comune continua a non guadagnarci un solo euro.