Partiti i lavori di restyling al manto erboso del Partenio

Sono iniziati questa mattina i lavori al manto erboso dello stadio Partenio-Lombardi.

Gli operai della SA.MA. s.r.l. di Aversa hanno avvito gli interventi di manutenzione straordinaria per effettuare i quali il Comune di Avellino ha stanziato circa 61mila euro.

Rettifica delle linee per ottenere il rinnovo del certificato Fifa Quality Pro, indispensabile per l’omologazione del rettangolo di gioco; deposito della sabbia silicea utilizzata per l’intaso tra gli steli di erba sintetica; capillare spazzolatura: tre step indispensabili prima di riabbracciare l’Avellino.

Questa mattina è partita una corsa contro il tempo per tentare di chiudere il cantiere entro il 17 agosto, la data in cui dovrebbe disputarsi il memorial “Sandro Criscitiello” e presentare le nuove maglie.