Stalker in manette, nonostante i divieti continuava a perseguitare le vittime

Stalker in manette in Irpinia. I carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un uomo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori.

A seguito delle indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Salza Irpina è scattato il provvedimento. Nonostante il divieto di avvicinamento alle vittime, l'uomo aveva più volte violato le disposizioni. Per lui si sono dunque aperte le porte della Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Incubo finito per le vittime.