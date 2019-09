Giovedì 12 Settembre 2019, 15:17

Scattano gli arresti domiciliari per un 40enne della Valle Caudina, in provincia di Avellino, fermato dai Carabinieri di Cervinara. L'uomo, già accusato di maltrattamenti in famiglia, aveva ricevuto il divieto di avvicinamento alle persone offese e l'allontanamento dalla casa familiare. Nonostante le prescrizioni, ha continuato a molestare la sua ex convivente. Gli elementi raccolti dai militari dell'Arma e riferiti alla Procura della Repubblica di Avellino, hanno portato a ritenere non più idonea la misura a cui era stato sottoposto, facendo scattare i domiciliari al fine di tutelare la persona offesa.