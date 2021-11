Stazione sciistica di Laceno, online il bando per le seggiovie

È stato pubblicato oggi, sul sito istituzionale dell'Acamir (Agenzia campana mobilità infrastrutture e reti), il bando di gara per la realizzazione delle seggiovie a servizio della stazione sciistica di Laceno. Il bando segue di pochi giorni la determina direttoriale con cui Acamir ha disposto l'indizione della gara per l'intervento «Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno - sostituzione degli impianti funiviari».

APPROFONDIMENTI IL CASO N’Artigiana, la prima birra prodotta con il sole di Napoli LA TELENOVELA Wanda Nara - Icardi, stanotte tutta la verità verrà a... IL CASO Violenze su bimbe e ragazzine, l'allarme di Terre des Hommes

La stazione sciistica di Laceno, l'unica presente in Campania e posta sull'omonimo altopiano, è chiusa dal 2017 in attesa del rinnovo degli impianti. Il sindaco di Bagnoli Irpino, Filippo Nigro, alcuni giorni fa aveva preannunciato l'arrivo del bando: «Noi abbiamo iniziato il percorso, difficile e coraggioso, che ha portato al Comune il finanziamento di 12.682.354,51 euro per la sostituzione delle seggiovie. Lo abbiamo fatto perché convinti che solo con impianti nuovi e moderni si possono realizzare le condizioni per un rilancio del comparto turistico sul Laceno». La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 3 gennaio 2022 alle ore 13. La speranza è di «vedere l'estate prossima i lavori iniziati». Intanto «si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel».