«Il Governo riserva grande attenzione al settore dell'automotive e ha l'obiettivo di favorire il rilancio della produzione nazionale, l'innovazione tecnologica e la tutela dell'occupazione». Ha ricevuto l'apprezzamento del sindacato, soprattutto per il suo approccio al confronto sulle prospettive del gruppo Stellantis, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha presieduto il tavolo di via Molise unitamente al viceministro Valentino Valentini e al sottosegretario Fausta Bergamotto.

L'esecutivo è pronto ancora a fare la sua parte per il rilancio del settore, a patto che gli impegni servano per la salvaguardia degli stabilimenti e dell'occupazione in Italia. Il Ministro ha, infatti, sottolineato come gli incentivi del Governo sono stati utilizzati al 40% per l'acquisto di auto del gruppo Stellantis ma, di queste, meno di una su due è stata prodotta in Italia.

«Questo gap ha evidenziato il ministro, che non ha mancato di ricordare le risorse pubbliche conferite a Stellantis va colmato al più presto: gli incentivi devono andare a beneficio del lavoro italiano». Le parole del rappresentante di Governo inducono a guardare al futuro con maggiore fiducia anche in Irpinia. Lo stabilimento di Pratola Serra impegnato nella produzione di motori di media e alta cilindrata è entrato in maniera marginale nella discussione sulle varie fabbriche italiane. Nel corso del summit ministeriale è stato confermato, infatti, che lo stabilimento irpino dovrebbe tornare a regime nel 2024, con la produzione di 630mila pezzi all'anno del nuovo motore diesel 2,2 litri Evo destinato ad equipaggiare i veicoli commerciali leggeri dei marchi del gruppo Stellantis. Si tratta di un propulsore Euro7, di ultima generazione, che sarà montato almeno per i prossimi dieci anni.

«Abbiamo chiesto evidenzia il segretario della Ugl metalmeccanici Antonio Spera - la salvaguardia della filiera dell'automotive e un tavolo permanente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mirato anche al costante monitoraggio del settore. Tra le conferme arrivate, importante quella che prevede la produzione del nuovo motore B.2 euro 7 a Pratola Serra a partire dal 2024, che sarà allocato su tutti i veicoli commerciali leggeri del gruppo Stellantis». Il coordinatore automotive della Fiom Cgil Simone Marinelli dice: «Per tornare ad essere uno dei primi Paesi produttori di auto in Europa occorrono nuovi modelli e nuovi volumi per saturare la capacità produttiva, ovvero tornare a produrre quasi due milioni di veicoli a fronte dei poco più di 460mila realizzati nel 2022».

Nel corso dei prossimi giorni, la Fiom terrà una serie di assemblee negli stabilimenti italiani «per condividere le iniziative a sostegno della vertenza». I vertici nazionali dell'organizzazione saranno a Pratola Serra, dove gli addetti sono impegnati in un ultimo anno di contratto di solidarietà prima del via al piano di rilancio già programmato e ribadito nel corso dell'appuntamento ministeriale. Un tavolo quello presso palazzo Piacentini a cui ha partecipato anche il segretario provinciale della Fiom Cgil Giuseppe Morsa: «L'azienda non ha specificato i dettagli degli investimenti ed il numero dei lavoratori coinvolti. Chiediamo che la discussione prosegua a livello ministeriale e si concluda con un accordo su un piano industriale condiviso, che porti alla saturazione degli impianti. Abbiamo chiesto, inoltre, un aumento salariale per tutti i lavoratori del gruppo».