Lunedì 30 Settembre 2019, 21:51

Vertice tra magistrati della Dda e colleghi della Procura della Repubblica di Avellino dopo la bomba fatta esplodere all'interno della vettura di un imprenditore e a seguito dei colpi di arma da fuoco esplosi contro le auto riconducibili a persone vicine all'ex consigliere comunale Damiano Genovese. Quest'ultimo, figlio di Amedeo in carcere per una condanna all'ergastolo, è ai domiciliari. In casa gli è stata trovata una pistola rubata. Nei giorni scorsi è stato picchiato l'assessore comunale alla Sicurezza di Avellino, Giuseppe Giacobbe. Il summit tra magistrati è in programma giovedì.