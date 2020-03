Non accetta lo stile di vita troppo “moderno” della figlia, da qui i maltrattamenti nei suoi confronti da parte di un uomo di 55 anni del Marocco. Per il 55enne, che risiede a Teora (Avellino) è scattato il divieto di avvicinamento che gli è stato notificato questa mattina presso l'aeroporto di Capodichino, al suo rientro dal paese d'origine. L’uomo è indagato di maltrattamenti nei confronti della figlia ventenne, innescati dal rifiuto di accettare il suo stile di vita. L’attività prende spunto dalla denuncia presentata dalla vittima che, disperata dal clima di paura in cui era costretta a vivere, ha rivolto la sua richiesta di aiuto ai carabinieri. Attraverso una certosina e riservata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, i militari hanno accertato la veridicità dei fatti ricostruendo date, luoghi e modalità con cui si erano materializzate le condotte persecutorie. © RIPRODUZIONE RISERVATA