CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Aprile 2019, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pianodardine insorge contro le esalazioni dello Stir. I cittadini si dicono «disperati per la puzza della spazzatura». La richiesta di aiuto, che il portavoce dell'associazione «Isde medici per l'ambiente», Franco Mazza, rivolge al commissario Giuseppe Priolo, attraverso una lettera aperta, è pervasa da toni drammatici. Al numero uno della triade che amministra il capoluogo, infatti, si chiede di agire in virtù del suo potere, quale massima autorità sanitaria della città, disponendo controlli a sorpresa all'interno dell'impianto: «Si tratta di rispettare una serie di accorgimenti sotto il profilo dell'impatto ambientale, gli stessi già indicati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale dello Stir, sulla depressurizzazione dell'impianto, suòle porte ed i lucernai a tenuta, e sul conferimento in cassoni a tenuta stagna della frazione organica. Se si percepisce la puzza di spazzatura a distanza di centinaia di metri dal sito in questione si chiede Mazza - è legittimo chiedersi se c'è qualcosa che non funziona». L'ambientalista parla a nome di centinaia di abitanti che ogni giorno sollevano la stessa questione. E mette tutto nero su bianco: «Commissario, immagini per un attimo di tornare la sera a casa dalla sua famiglia, dopo il lavoro. Immagini di uscire dall'auto, di camminare verso la porta della sua abitazione e di essere colpito al primo respiro da una puzza insopportabile. Non è un cattivo odore, non vi sono eufemismi. rimarca - È una vera e propria puzza di spazzatura, che la accompagna ad ogni passo e che giunge fin dentro l'abitazione, costringendola anche a chiudere porte e finestre nei giorni più caldi».