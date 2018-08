Domenica 19 Agosto 2018, 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una strada rurale realizzata in un'area boschiva sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico nel comune di Calabritto. I carabinieri della stazione forestale di Lioni, in collaborazione con i colleghi della stazione di Calabritto, hanno denunciato tre persone ritenute responsabili di abusi edilizi. I militari hanno proceduto al sequestro della strada di circa 120 metri in lunghezza e dalla quale prende origine un’ulteriore derivazione di 70 metri, per una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati.