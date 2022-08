La strada statale 90 «delle Puglie» è temporaneamente chiusa a Scalo di Savignano e Greci, in provincia di Avellino, in corrispondenza del km 37.7, in entrambe le direzioni, a causa di un veicolo fermo sulla carreggiata con carico incendiato.

Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.