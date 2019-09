CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 13 Settembre 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inchiesta bis su Autostrade Spa si allarga ulteriormente. La Procura di Avellino ha provveduto a far sequestrare preventivamente le barriere bordo ponte di altri 10 viadotti, stavolta lungo l'autostrada A14, Bologna-Taranto, dopo il sequestro delle barriere installate in prossimità di 12 viadotti ubicati lungo l'A16, tra le uscite di Baiano e Benevento.Nel decreto di sequestro preventivo firmato dal gip del tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone sono finiti i viadotti di Fosso San Biagio, Campofilone, Santa Giuliana, Santa Maria, Cerrano, Marinelli, Valloscura, Petronilla, S.P e Fosso Calvano e quello di Vallelunga in entrambe le direzioni. I viadotti in questione sono ubicati tra le uscite Pescara Ovest e Pedaso, in provincia di Fermo e ad avviso degli inquirenti sono «destinati a creare pericolo per la pubblica incolumità».