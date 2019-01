Strage del bus, attesa per la sentenza di primo grado

Attesa per oggi la sentenza di primo grado del processo sulla strage del bus che, il 28 luglio 2013, precipitò dal viadotto Acqualonga della A16 Napoli-Canosa all'altezza del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, causando la morte di 40 persone. Sono 15 gli impuntati, tra questi il titolare dell'agenzia che noleggiò il bus, Gennaro Lametta, fratello di Ciro che guidava il pullman e deceduto nell'incidente, e Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l'Italia.

Oltre 150 carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un provvedimento restrittivo tra Catania, Caltanissetta e Ragusa, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo su richiesta della direzione distrettuale Antimafia, nei confronti di 37 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Maggiori dettagli verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà questa mattina alle ore 10,30 nella sala conferenze della Procura della Repubblica di Catania, dal procuratore Carmelo Zuccaro e dai vertici provinciali dell'Arma dei carabinieri. I carabinieri del Nas di Alessandria hanno sottoposto a fermo una donna di 49 anni di Bra, in provincia di Cuneo.



La donna è stata sorpresa mentre somministrava farmaci e altre sostanze vietate nei cibi e nelle bevande del marito mentre era ricoverato in ospedale. Ulteriori dettagli verranno diffusi in una conferenza stampa che si terrà alle 10 presso il comando provinciale dei carabinieri di Cuneo.

Venerdì 11 Gennaio 2019, 09:43

