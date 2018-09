«Autostrade per l'Italia comunica che sta avviando un'azione giudiziaria in sede civile nei confronti de

Il Fatto Quotidiano, in relazione all'articolo pubblicato oggi dal titolo 'La strage del guard rail: così Autostrade ne uccise altri 40'». È quanto si legge in una nota. «Il titolo e il sommario del quotidiano pubblicati in prima pagina e la loro lettura congiunta - spiega - sono diffamatori nei confronti della società in quanto interpretano in modo parziale, capzioso e fuorviante il contenuto della perizia depositata ieri presso il Tribunale di Avellino sulla dinamica del tragico incidente del bus precipitato il 28 luglio 2013 mentre percorreva l'A16 e attribuiscono alla società una colpa ancora tutta da accertare. La stessa perizia sarà peraltro oggetto di contraddittorio da parte dei Consulenti tecnici di Autostrade per l'Italia, tra i quali il Politecnico di Milano, nel dibattimento in corso».

Mercoledì 5 Settembre 2018, 21:15

