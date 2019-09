Prosegue il secondo filone di indagini portato avanti dalla Procura di Avellino in seguito alla strage di Acqualonga, del 28 luglio del 2013, quando un pullman volò giù dal viadotto dell'A16. Il mezzo, dopo aver perso il controllo a causa di un guasto tecnico, sfondò le barriere di protezione finendo nella scarpata, morirono 40 persone. L'inchiesta bis prende in considerazione proprio la qualità e la sicurezza di quelle barriere installate dalla società Autostrade, tra materiali utilizzati e, soprattutto, la manutenzione effettuata negli anni. Questa mattina il Procuratore della repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo, e il sostituto Cecilia Annecchini, hanno ascoltato Enrico Valeri, responsabile del coordinamento viabilità di Autostrade per l'Italia. L'uomo è stato convocato in qualità di persona informata dei fatti, così come già accaduto al dirigente della società, Alberto Selleri. La tesi portata avanti dalla Procura nell'inchiesta bis sulla strage è che le barriere di protezione non sarebbero state a norma, motivo che ha portato gli inquirenti a sequestrare nei mesi scorsi le barriere su dodici viadotti della Napoli-Canosa. Iniziativa, tra l'altro, ripresa anche per l'A14 dove i viadotti interessati sono stati 10. Alla base ci sono sempre i dubbi sul grado di sicurezza che garantiscono le barriere di protezione.

Lunedì 23 Settembre 2019, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA