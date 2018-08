Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:45

Gregge investito da una vettura in transito questa mattina all'alba, intorno alle 4, a Cervinara sulla statale Appia. Le pecore incustodite avevano invaso la sede stradale. Nulla di grave per il conducente dell'autovettura e per il figlio 16enne che era in macchina con lui. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Avellino, personale del servizio veterinario dell'Asl Sono in corso accertamenti da parte dei militari anche per appurare la proprietà del gregge, accertamenti resi più difficoltosi in quanto le pecore risultano sprovviste di dispositivi per l'identificazione.