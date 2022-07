Stretta sulla movida avellinese, scattano controlli e sanzioni

Sanzioni e controlli per la movida avellinese. La stretta è stata decisa dal questore del capoluogo irpino, Maurizio Terrazzi. I servizi, con l’impiego di tutte le forze di polizia e nel quadro delle valutazioni eseguite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati disposti per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle vie del centro urbano di Avellino. Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 92 veicoli, 149 persone e 10 esercizi pubblici. Contestate violazioni a carico di gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, per violazioni della normativa fiscale e sul lavoro.

