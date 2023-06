Tornano le strisce bianche ad Avellino, si comincia a via Piave

Candide come la neve, tornano le strisce bianche per la sosta in via Piave. Le più desiderate, le più ricercate dagli automobilisti. Quelle in cui si può lasciare l’auto senza la preoccupazione di dover pagare ed esporre il tagliando. Le strisce bianche servono ad equilibrare il rapporto tra stalli per la sosta a pagamento ed aree libere.

Una percentuale prevista dalla legge e che in passato spesso è stata messa in discussione in città.