Strisce pedonali, il sindaco assicura: «Pronto il piano per rifarle ovunque»

«Pronto un piano per il ripristino delle strisce pedonali». Ad annunciarlo è il sindaco, Gianluca Festa. La fascia tricolore promette uno stanziamento economico straordinario nel Bilancio di previsione, che sarebbe ormai al varo da parte della giunta. Prima dell'approvazione del documento contabile, infatti, l'ente non può investire risorse, ed amministra in dodicesimi rispetto alla spesa dell'anno precedente. Ma Festa dà la cosa per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati