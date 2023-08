Basta incidenti, sistemati i basoli in Piazza Kennedy

Il Mattino lo aveva segnalato e in pochi giorni l'amministrazione comunale si è attivata per correre ai ripari. In via Carlo Del Balzo, a due passi da Piazza Kennedy, alcune signore inciampavano sui basoli, ormai traballanti, delle strisce pedonali.

Diverse le segnalazioni giunte alla nostra redazione. Ieri la svolta con gli operai al lavoro per riparare i basoli delle strisce pedonali danneggiate. I lavori dovrebbero essere conclusi per la giornata di oggi nell'intento di non vedere più pedoni cadere a terra a causa della strada danneggiata. Nella notte di lunedì via anche ai lavori di rifacimento stradale di viale Italia con il sindaco Festa presente insieme agli operai.