Giovedì 8 Novembre 2018, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma in mattinata ad Avellino. Un 60enne di Altavilla Irpina è morto mentre era alla guida della sua vettura. E'accaduto in via Palatucci. A stroncarlo un malore. La vettura ha finito la sua corsa contro un palo della luce. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.