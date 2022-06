Strumenti elettroacustici per catturare uccelli migratori, sequestro in Irpinia

Non si ferma la lotta al bracconaggio in Irpinia. I Carabinieri della Stazione Forestale di Cervinara, nell’ambito di controlli mirati, hanno rinvenuto in un fondo privato della Valle Caudina, un dispositivo elettroacustico finalizzato al richiamo degli uccelli migratori. Tali strumenti sono vietati dalla legge. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed è stata notiziata la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri Forestali tese all’individuazione dei responsabili.