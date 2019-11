© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri Compagnia di Ariano Irpino per l’incendio di una Mitsubishi ASX divampato questa notte a Flumeri. Si sono vissuti momenti di forte apprensione tra i residenti. L’autovettura era parcheggiata in, nei pressi dell’abitazione del proprietario, un assicuratore della zona. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i I militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo Radiomobile. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che sono immediatamente giunti sul posto. Si segue la matrice dolosa. Trovate tracce di