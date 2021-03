Giù dal viadotto dei suicidi, muore un ragazzo di 19 anni

Ha deciso di togliersi la vita lanciandosi da un ponte. Tragedia in serata in Irpinia. Un ragazzo di 19 anni di Castel Baronia si è suicidato dal viadotto all'ingresso del comune di Carife già teatro di altri drammi. In zona è stata ritrovata l'auto del ragazzo. Complicate le operazioni di recupero del corpo. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Benevento a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 19enne da alcune ore aveva fatto perdere le sue tracce. Poi la triste scoperta.

