Suicidio choc ad Atripalda, pensionato si lancia dal ponte della ferrovia

Ancora un suicidio in Irpinia. Si aggiunge alla lunga lista di persone che hanno deciso di chiudere anzitempo i conti con la Michele Della Vecchia, 80 anni, si è lanciato dal ponte di via Tiratore ad Atripalda. Ha raggiunto l'antico ponte Milano della ferrovia, percorrendo a piedi i binari. Nel punto più alto il pensionato ha deciso di buttarsi giù. Un volo di alcuni metri che non gli ha lasciato scampo. Il dramma nel tardo pomeriggio di oggi. Sono intervenuti sul posto I Carabinieri della Stazione di Atripalda. La salma è stata traslata all'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino per accertamenti. Dolore e sconcerto nella comunità atripaldese.