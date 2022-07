Mercogliano, militare in pensione si uccide con un colpo di pistola

Un militare in pensione di 64 anni si è tolto la vita sparandosi un colpo di arma da fuoco. La tragedia si è consumata ieri mattina in un appartamento di uno dei palazzi di via Nazionale a Torrette di Mercogliano. Sono stati gli altri condomini a lanciare l'allarme e ad allertare i carabinieri del comando provinciale. Hanno udito lo sparo e si sono preoccupati. Gli uomini dell'Arma sono immediatamente arrivati sul posto. Sono entrati nell'abitazione del 64enne, esponente dell'Esercito in congedo, e hanno purtroppo fatto la macabra scoperta. Nello stabile di via Nazionale Torrette sono giunti anche i sanitari del 118, ma per il pensionato non c'era più nulla da fare.

Nessun dubbio, dunque, su quanto accaduto. Il militare ha deciso di chiudere i conti con l'esistenza terrena, sparandosi un colpo di pistola. Oscuri i motivi alla base dell'insano gesto. Incredulità e dolore per familiari e conoscenti. Sotto choc anche i vicini di casa. Nessuno riesce a darsi una spiegazione rispetto a quanto accaduto. I carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo all'interno dell'appartamento dove si è consumato il dramma, anche alla ricerca di eventuali biglietti lasciati dal pensionato per spiegare le ragioni del suicidio. Il male di vivere, purtroppo, colpisce ancora in Irpinia.