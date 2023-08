«Le spese del Summer Festival non incideranno sugli equilibri di bilancio. Ogni evento ha la sua copertura economica né quei fondi potevano servire per abbassare le tasse comunali».

L'assessore alle Finanze, Vincenzo Cuzzola, risponde alle critiche avanzate dal consigliere regionale del Pd, Maurizio Petracca, in merito all'investimento di circa 1,2 milioni, per la maggior parte di fondi comunali, destinato agli eventi estivi. Per l'esponente dei democratici irpini tale mole di fondi rischierebbe di determinare un disastro finanziario per l'ente già in predissesto. Eventi, questa l'accusa all'amministrazione Festa, sovvenzionati dagli avellinesi attraverso il pagamento di tariffe ai massimi i cui proventi, secondo il consigliere, potevano essere destinati a servizi sociali, manutenzione del verde, servizi scolastici. Cuzzola, che da assessore tecnico non entra nel merito della polemica politica, risponde sugli aspetti finanziari del j'accuse di Petracca e spiega: «tutte le somme del cartellone derivano da finanziamenti regionali a destinazione specifica e da fondi di bilancio, ma sostenere che questo investimento possa provocare un disastro finanziario è sbagliato. Ogni evento è stato realizzato avendo copertura finanziaria, al contrario, come accaduto in passato, si sarebbe generato un debito fuori bilancio. Ogni spesa è stata stanziata in bilancio e, dunque, non altera gli equilibri».

APPROFONDIMENTI Case occupate ad Avellino, Festa scrive al prefetto Spena: «Subito gli sgomberi» Circolo culturale trasformato in centro scommesse, scattano denunce e chiusura Incidente a Pianodardine, moto prende fuoco: 22enne ferito

Sull'opportunità o meno, per un ente ancora in fase di uscita dal predissesto, di spendere una cifra monstre per concerti e spettacoli in soli due mesi, Cuzzola commenta: «utilizzare risorse non vincolate per puntare sugli eventi e portare Avellino alla ribalta e renderla viva è una scelta politica del sindaco nel merito della quale non entro. Da tecnico posso solo dire che i numeri di bilancio permettono tale investimento perché ogni attività è coperta da un capitolo di bilancio che ne consente l'impegno spesa. E non corrisponde del tutto al vero sostenere che quelle cifre potevano essere utilizzate per abbassare le tasse comunali. Le maggiori entrate generate dagli aumenti saranno utilizzate prevalentemente per ripianare, in dieci anni, il complessivo disavanzo da 33 milioni come previsto nel Patto che stipuliamo con il Governo. In ogni caso anche utilizzarle per gli eventi sarebbe legittimo perché il principio base di contabilità pubblica è che ogni entrata può finanziare tutte le spese».

E sulla questione affidamenti degli eventi del Summer Festival interviene nuovamente anche il consigliere Pd, Nicola Giordano che pone altre domande al sindaco Festa: «come ha fatto una società avellinese, la East Side srls, a sapere che nel programma, approvato dalla giunta il 30 maggio ma reso pubblico sull'albo pretorio solo il 17 luglio, era previsto un concerto di Tananai, Achille Lauro e Gaia per il 16 agosto ad Avellino tanto da preoccuparsi di acquistarne l'esclusività il 22 giugno ed ampliare, successivamente, il proprio codice Ateco aggiungendo alle attività di ristorazione anche quelle relative all'organizzazione di concerti ed eventi?».

Per Giordano la procedura seguita, approvare prima il programma di eventi e poi sottoscrivere i contratti con gli impresari degli artisti, genererebbe dubbi tali da far pensare ad «una gestione approssimativa di soldi pubblici. Il sindaco spieghi alla città, non solo alla minoranza, come mai ha atteso tanto tempo, da maggio a luglio, per rendere pubblica, dunque conoscibile da chiunque, la delibera di approvazione del programma».