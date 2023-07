Cittadini in campo al fianco dell'amministrazione Capone, rinasce la Pro loco

Una giornata memorabile. Così il sindaco Ivo Capone all'esito del tavolo preliminare di quello che si annuncia come un coinvolgente progetto di cittadinanza attiva. Numerosi i cittadini di Summonte che hanno aderito all'iniziativa.

«Un dato senza precedenti. Significa - evidenzia Capone - che, a due mesi dalle elezioni, ci sono persone che vivono il territorio che hanno scelto di rimboccarsi le maniche e di dare una mano alla squadra di governo del paese».



Nel primo incontro sono state gettate le basi del nuovo progetto, individuando alcuni dei temi sui quali si lavorerà per caratterizzare sempre di più il borgo di Summonte, evidenziando i suoi plus, dall'ambiente alla storia.

«Prossimamente convocherò un'assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini per capire quale futuro immaginino per il paese, favorendo sempre la più ampia partecipazione nelle scelte che, come amministrazione, eremo ad assumere».

A margine del tavolo condiviso con i residenti, si è anche costituito il comitato promotore per rilanciare la Pro loco di Summonte, chiuso da qualche anno «Ritengo - cocnlude Capone - la Pro loco un fondamentale strumento di raccordo tra cittadini ed amministrazione e sosterrò con forza la ricostituzione del gruppo».