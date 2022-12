Superbonus 110%, al setaccio 247 cantieri in Irpinia: 36 i denunciati

Superbonus 110%, controlli a raffica dei carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che stanno operando insieme aal personale della Direzione Provinciale del Lavoro. Sono 247 in totale i cantieri controllati, 36 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria, 42 le sanzioni elevate, di cui 33 per violazioni in materia di sicurezza. Rilevate violazioni anche gravi alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le principali inadempienze hanno riguardato la formazione dei lavoratori sui rischi per la salute, l’omessa verifica delle condizioni di sicurezza, nonché l’omessa redazione/verifica del piano operativo di sicurezza.