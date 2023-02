Superenalotto, ad Atripalda è toto milionari: giocate sei schedine vincenti da 24 milioni di euro

Un brindisi benaugurale nel bar del Superenalotto. Inevitabile ribattezzare così il Paradiso di Stelle di via Appia ad Atripalda, comune dell'hinterland avellinese dove è stata aggiudicata la fetta più consistente dal jackpot del Superenalotto di giovedì sera. Sei i giocatori fortunati, anzi fortunatissimi, che incasseranno ognuno 4 milioni e 125 mila euro, per una maxi-vincita da oltre 24 milioni grazie alle puntate da 5 euro giocate nel locale atripaldese.

Così, anche il day after si è aperto all'insegna dei festeggiamenti, con i titolari Mario e Armando Coppola che hanno stappato bottiglie di spumante e brindato al colpaccio con il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo e tanti altri cittadini, accorsi numerosi fin dall'apertura all'alba. «Siamo raggianti, l'emozione non si è attenuata. È una vincita storica, tra le più alte di tutti i tempi». In paese è subito scattata la caccia ai neo-milionari, ma al momento nessuna ipotesi tra i residenti può essere considerata attendibile. «D'altra parte - ribadiscono i gestori del locale - qui passano tante persone».

Il sindaco Spagnuolo, da parte sua, rinnova anche a distanza di 24 ore dall'estrazione, l'appello ai vincitori affinché almeno una piccola parte della vincita possa essere investita in opere di solidarietà. «Sarebbe un bel gesto - dice - verso chi è in difficoltà e per ringraziare simbolicamente la comunità che ha in qualche modo ospitato la giocata vincente».