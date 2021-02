SuperEnalotto, un'altra doppietta in Campania: e adesso è corsa al Jackpot da 101,8 milioni

La Campania fa registrare un’altra doppietta prestigiosa al SuperEnalotto. L’estrazione di martedì 2 febbraio ha visto centrare in regione due 5 da 50.253,94 euro ciascuno. Il primo vincitore ha convalidato la giocata a Bagnoli Irpino, provincia di Avellino, presso il bar Laceno in piazza Capua 42-43 mentre il secondo a San Bartolomeo in Galdo (BN), presso l’esercizio Al Capolinea sulla Strada Statale 369. La rincorsa al Jackpot ricomincia con il concorso di giovedì 4 febbraio, dove saranno in palio 101,8 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Il SuperEnalotto premia la Campania:colpo grosso a Napoli e Telese... L'ESTRAZIONE Il lotto premia la Campania: vincite a Casoria e nel Casertano, ecco... LA CURIOSITÀ SuperEnalotto, in Campaniaun altro “5” da oltre 25mila...

© RIPRODUZIONE RISERVATA