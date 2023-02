Da ieri sera in Italia ci sono 90 nuovi milionari. Il SuperEnalotto ha visto infatti cadere il jackpot dei record, distribuendo vincite per oltre 371 milioni di euro. Il 6 non veniva vinto da maggio del 2021 e durante questo periodo aveva accumulato la cifra che sarebbe diventata presto la più alta mai messa in palio in Europa. La sestina milionaria è stata la seguente: 1-38-47-52-56-66. Il precedente record apparteneva al 6 vinto ad agosto 2019 a Lodi, che permise ad un fortunato giocatore di incassare oltre 209 milioni di euro. E questa volta la dea bendata ha deciso di premiare più persone. Il super jackpot da 371 milioni è stato infatti vinto grazie alla Bacheca dei Sistemi di Sisal con il sistema chiamato «Una Buona Stella». Si tratta di un servizio che permette ai ricevitori di offrire quote, ai propri clienti, di un sistema solitamente composto da numerose colonne e quindi difficilmente giocabile da una sola persona. Le quote dello stesso sistema possono essere acquistate da qualsiasi ricevitoria in tutta Italia. In questo caso il sistema aveva un costo di 450 euro ed era stato diviso in 90 quote da 5 euro ognuna. I vincitori si sono quindi messi in tasca, giocando ognuno 5 euro, ben 4.123.704 euro a testa. Per la verità non è la prima vincita di questo tipo al SuperEnalotto. Il 30 ottobre 2010, grazie sempre alla Bacheca dei Sistemi, venne vinto un 6 che fu diviso in 70 quote, acquistate da altrettanti giocatori a 24 euro, ognuno dei quali si portò a casa circa 2,5 milioni di euro. Regina del super jackpot è stata la Campania dove sono finite ben 14 vincite milionarie, per un totale di oltre 57 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni di euro Premiato un sistema di 90 quote da 5 euro L'elenco delle ricevitorie dove sono state vendute le schedine vincenti: a Roma 10 quote, in Campania 10 vincite

Al Bar Paradiso delle Stelle, di via Appia ad Atripalda, in provincia di Avellino, appartiene un altro primato. Si tratta infatti della ricevitoria che ha regalato più vincite milionarie in assoluto in Italia: ben 6 per un totale di 24,6 milioni di euro. Vantano invece due vincite da 4,1 milioni ognuna il Primus Cafe, in corso Italia a Sant'Antimo (Napoli), il bar pasticceria Dolci Sfoglie di via dei Pini a Casalvelino (Salerno) e il Tabacchi Castaldo di via Oberdan ad Afragola (Napoli). E da ieri sera c'è anche un milionario in più a Piano di Sorrento, dove una quota del sistema dei record è stata venduta al Gran Cafè Marianello ed a Napoli, con 4,1 milioni andati ad un cliente della Cartoleria Arena in via Fontana. A festeggiare è stato soprattutto il sud visto che dietro alla Campania, come numero di vincite, troviamo la Sicilia e la Calabria che, insieme al Friuli Venezia Giulia, hanno distribuito 9 premi milionari a testa. In questa speciale graduatoria troviamo poi le Marche, il Lazio, la Lombardia e la Puglia, regioni con 7 super vincite a testa. Ben 16 le regioni premiate.

Le uniche senza vincitori sono state la Valle d'Aosta, il Molise, la Basilicata e la Sardegna. Anche l'Erario festeggerà per questa vincita, visto che circa 74 milioni del jackpot centrato ieri sera torneranno nelle casse dello Stato. Questo grazie alla tassa sulla fortuna, che prevede un prelievo del 20% al di sopra dei 500 euro di vincita.

Fortissima emozione all'interno del Bar Paradiso di Stelle di Atripalda (Avellino), dove i sei fortunati giocatori hanno effettuato la puntata della vita al Superenalotto, aggiudicandosi complessivamente oltre 24 milioni di euro, per una vincita cadauna di 4 milioni e 125mila euro. La seconda, per entità, nella storia della provincia di Avellino, subito dopo il colpaccio da 33 milioni di euro ad Ospedaletto nel 2008. Raggianti i proprietari del locale, Mario Coppola e il figlio Armando: «Siamo felicissimi, peraltro qualche anno fa nel nostro bar ci furono due vincite da 1 milione e 100mila euro, il tutto con giocate da 7 euro». Stavolta è andata ancora meglio, e con giocate singole da soli 5 euro. «Non immaginavamo che potesse riaccadere, siamo stati contattati in serata dal sindacato dei ricevitori, che ci ha confermato la vincita per le sei quote giocate da noi. Così abbiamo subito riaperto il locale per iniziare a festeggiare, siamo stati tempestati di telefonate e ne siamo ovviamente contenti». Difficile tracciare l'identikit dei fortunati: «Qui abbiamo tanta clientela di passaggio, ma l'importante è chi ha vinto possa godersi in toto questa ondata di buona sorte».