Superenalotto, la dea bendata bacia ancora il bar Paradiso di Atripalda

Un'altra vincita al Superenalotto nel Bar Paradiso di Stella ad Atripalda. La dea bendata bacia ancora la ricevitoria alle porte del capoluogo irpino. Questa volta con un sistema a caratura speciale 14 persone hanno vinto oltre 18mila, dunque circa 1300 a testa centrando diversi 3 e 4.

A febbraio, al Bar Paradiso di Stelle, erano state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro. Fortissima emozione, quella occasione, all'interno del bar, dove i sei fortunati giocatori avevano effettuato la puntata della vita al Superenalotto, aggiudicandosi complessivamente oltre 24 milioni di euro, per una vincita cadauna di 4 milioni e 125mila euro.

La seconda, per entità, nella storia della provincia di Avellino, subito dopo il colpaccio da 33 milioni di euro ad Ospedaletto nel 2008.

Raggianti i proprietari del locale, Mario Coppola e il figlio Armando: «Siamo felicissimi, peraltro qualche anno fa nel nostro bar ci furono due vincite da 1 milione e 100mila euro, il tutto con giocate da 7 euro». Stavolta è andata ancora meglio, e con giocate singole da soli 5 euro.

«Non immaginavamo che potesse riaccadere, siamo stati contattati in serata dal sindacato dei ricevitori, che ci ha confermato la vincita per le sei quote giocate da noi. Così abbiamo subito riaperto il locale per iniziare a festeggiare, siamo stati tempestati di telefonate e ne siamo ovviamente contenti». Difficile tracciare l'identikit dei fortunati: «Qui abbiamo tanta clientela di passaggio, ma l'importante è chi ha vinto possa godersi in toto questa ondata di buona sorte».