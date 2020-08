Doppia vincita con una sola schedina, sbancato il SuperEnalotto: 2 milioni in provincia di Avellino

Il SuperEnalotto fa ancora tappa in Campania. Nel concorso di ieri sera, 6 agosto 2020, a Roccabascerana, in provincia di Avellino, è stata centrata una vincita da ben 2.030.628,60 euro. Un fortunato giocatore, infatti, con la stessa schedina ha centrato un 5 e un 5 Stella. La giocata fortunata è stata realizzata al Rendez Vous Caffè di via Appia 141. La caccia al Jackpot invece continua e nell'appuntamento di domani verranno messi in palio 23,6 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.



