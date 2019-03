Martedì 26 Marzo 2019, 10:03

Pauroso incidente questa mattina a Frigento. All'alba, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in Contrada Pila Ai Piani, per un sinistro stradale, che ha visto coinvolta una sola autovettura,. È accaduto lungo la SP 38. L'auto ha divelto un palo della pubblica illuminazione e poi si è ribaltata. Quattro le persone a bordo, rimaste tutte ferite. Sono state trasportate dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Ariano Irpino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.