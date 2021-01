Grande spavento in serata lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione del capoluogo campano. Un Suv è stato completamente distrutto dalle fiamme. A bordo una famiglia con due bambini di 3 e 7 anni. Si sono salvati in extremis.

Provvidenziale l'intervento di una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione Avellino Ovest, guidata dall'ispettore Oreste Bruno, comandante della Sottosezione. Gli agenti hanno messo in salvo la famiglia, la vettura è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

