Svaligiano il tabacchi, ma lasciano soldi e sigarette in campagna

Verso l’una di stanotte, è stato tentato un furto in un bar-tabacchi, ubicato in una stazione di servizio di Calitri, lungo la SS 401 - Ofantina. L’intento criminale non si è concretizzato poiché i ladri, forse avvisati da vedette, sono stati costretti a darsi alla fuga nelle campagne circostanti, immediatamente prima dell’arrivo di varie pattuglie della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.

La refurtiva (cartoni con stecche di sigarette e monete asportate dalle slot machine) recuperata dai Carabinieri della locale Stazione all’esterno dell’esercizio commerciale, è stata restituita all’avente diritto. Immediate sono scattate le indagini per risalire agli autori del raid.