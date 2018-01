Martedì 2 Gennaio 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 10:27

I soliti ignoti rubano salami e caciocavallo. Come nella celeberrima pellicola cinematografica, i ladri hanno portato via solo generi alimentari da una delle casette in legno presenti al Corso di Avellino. Un magro bottino, ma sicuramente prelibato in considerazione del fatto che sono stati asportati prodotti tipici locali. In ogni caso un danno per i gestori della struttura in legno, impegnati in questo periodo di festa a estenuanti giornate al freddo per cercare di incassare un po' di soldi.Il raid è stato compiuto nella notte di Capodanno, ai danni di una delle strutture in legno installate al corso Vittorio Emanuele di Avellino per il tradizionale mercato natalizio. Ieri mattina la scoperta del furto da parte dei gestori che hanno prontamente allertato i carabinieri. Sul posto si sono immediatamente portati i militari della Compagnia del capoluogo, coordinati dal comandante Francesco Nicolò Pirronti.I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per individuare eventuali tracce utili per risalire ai responsabili dell'azione criminosa. Controllate anche le altre casette collocate al Corso per verificare altri eventuali furti. Ma i controlli hanno dato esito negativo. Per scassinare la porta e la finestra per la vendita della merce, sono stati provocati danni alla struttura di legno. Un prezioso supporto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso poste in più punti del salotto buono del capoluogo. Le immagini catturate dagli obiettivi degli impianti pubblici e privati presenti in zona saranno passate al vaglio dei carabinieri che stanno già provvedendo a raccoglierle. Qualche frame potrebbe aver catturato i ladri golosi e dal palato fine, che nella notte di San Silvestro hanno deciso di rubare salami e caciocavalli tassativamente made in Irpinia per salutare l'arrivo del 2018.