Martedì 13 Agosto 2019, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svaligiata la villa del noto penalista Dario Vannetiello. I ladri hanno saccheggiato la sua abitazione a San Martino Valle Caudina. La banda ha portato via anche la Bmw di proprietà dell’avvocato che era parcheggiata all’interno del parco della villa. Trafugati preziosi e oggetti in oro. Il penalista, impegnato in diversi processi per camorra, ha dovuto fare ritorno dalle vacanze quando ha appreso del raid. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno eseguito un sopralluogo per raccogliere tracce utili alle investigazioni.