Mercoledì 20 Marzo 2019, 22:54

Furto questa notte in un bar-tabacchi di Avella. Cospicuo il bottino, che è ancora in via di quantificazione, portato via dai ladri. Sono state rubate diverse stecche di sigarette e numerosi gratta e vinci. Con molta probabilità ad agire è stata una banda specializzata. Su questa ipotesi lavorano i carabinieri della Compagnia di Baiano che sono intervenuti sul posto. I militari hanno effettuato una serie di rilievi per individuare tracce utili per risalire all’identità dei malviventi che hanno messo a segno il raid.